Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de son projet de développement et de la mise en œuvre des projets intégrés de la vision stratégique 2015/2030, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casa-Settat et l’UIR ont lancé un projet ambitieux d’accompagnement des acteurs internes du système éducatif de la région Casa-Settat, afin d’améliorer leurs capacités managériales et les outiller des techniques nécessaires pour l’appropriation de la vision et sa déclinaison sur le terrain.

Ce projet vise l’organisation de sessions de formations, de partage et de coaching animées par des experts de l’UIR et du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Rédaction Infomédiaire