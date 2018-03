Infomédiaire Maroc – Petrom, filiale du Groupe Holsatek dédiée à la distribution de produits pétroliers, célèbre cette année ses 70 ans. Et à cette occasion, déterminée à renforcer sa croissance, l’entreprise lance le projet ‘‘Petrom 2020’’, qui vise à privilégier l’innovation, la qualité et la satisfaction.

Construit avec et pour ses parties prenantes, le projet va être décliné en plan d’actions durant les 3 prochaines années. Sa concrétisation va permettre à l’entreprise de progresser et d’offrir une meilleure qualité de produits et services à travers l’ensemble de ses activités.

Ainsi, Petrom continue de se développer et d’élargir son réseau, qui compte aujourd’hui plus de 250 stations-services sur tout le territoire. De plus, la compagnie poursuit sa politique de partenariats avec des enseignes prestigieuses telles que Eléphant Bleu, Point S ou encore Brioche Dorée.

Rédaction Infomédiaire