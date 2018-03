Infomediaire Maroc – C’est l’Europe qui perd dans la bataille juridique livrée contre ses accords avec le Maroc, a estimé l’avocat d’affaires international, Me Jean-Jacques Neuer.

Analysant sur les colonnes du magazine ‘‘Le point Afrique’’ la portée du jugement de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de pêche conclu entre le Maroc et l’UE, Neuer a indiqué qu’‘‘au-delà du manque de cohésion entre ses membres, elle (l’UE) a démontré également les incohérences entre ses institutions – l’exécutif et le judiciaire – et leur fragilité intrinsèque en compétition sur le même périmètre’’.

Relevant que cette décision de justice ‘‘incohérente’’ a consacré ‘‘tout simplement un non-respect de la séparation des pouvoirs et des principes de Montesquieu’’, l’avocat français a expliqué que ‘‘le judiciaire a empiété sur l’exécutif’’.

Au sujet de la relation entre l’UE et le Maroc, il a affirmé qu’elle paie souvent les frais de dysfonctionnements intrinsèques à l’Europe. ‘‘En tant qu’observateur extérieur, je constate qu’il n’y a jamais eu de mauvais temps entre le Maroc et l’Union européenne mais bien davantage des orages et des dysfonctionnements internes à l’Europe qui paye le prix de dérives idéologiques’’, a-t-il conclu.

Rédaction Infomediaire.