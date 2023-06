Interworld organise en partenariat avec l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF) et avec l’Association Professionnelle des Établissements de Paiement (APEP). Digital Banking Forum, dédié à la digitalisation du secteur financier et ce le 23 juin au Hyatt Regency Casablanca.

Les nouvelles tendances de la digitalisation de l’écosystème financier sont marquées par le potentiel du metaverse avec l’intelligence artificielle, la blockchain, la réalité augmentée et virtuelle, les innovations relatives à l’identité numérique et à la signature électronique, et les mutations que connaît le digital payment. Parallèlement à cet écosystème, la cryptomonnaie est de plus en plus adoptée même dans les pays où elle est interdite. Est-elle une opportunité ou une menace ?

Ces évolutions impliquent une lutte continue contre la fraude, qui accapare plus de 5 % du chiffre d’affaires, et la consolidation de la cyber sécurité. Ces sujets seront traités à la deuxième édition du Forum Digital Banking par les experts internationaux, les professionnels et les institutions de régulation et de contrôle.

Pour cette édition, le comité d’organisation a retenu 5 axes à savoir :

I – Digitalisation de l’écosystème financier, un enjeu de concurrence

Quelles sont les nouvelles tendances de la digitalisation de l’écosystème financier : Banques, compagnies d’assurances, sociétés de crédit, établissements de paiement, opérateurs télécoms, etc. ?

Quels sont les facteurs de développement ? Interconnexions et complémentarité.

II – Metaverse, intelligence artificielle, blockchain, réalité virtuelle, réalité augmentée

Quelles sont les opportunités de développement qu’offre le metaverse ? Quelles sont les offres disponibles dans des technologies telles que l’intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) ? Quelles sont les possibilités d’implémentation dans les institutions financières ?

III – Signature électronique, identité numérique et authentification

Où en est-on par rapport à l’adoption de la signature électronique ? Les solutions actuelles, le rôle des institutions publiques et de régulation ? L’identité numérique et l’authentification ?

IV – Les enjeux liés à la cryptomonnaie

Plusieurs pays ont adopté la cryptomonnaie, d’autres hésitent alors que de nombreux opérateurs émergent au-delà des frontières. Quelles sont les opportunités et quelles sont les perspectives de cette monnaie ?

V – Cybersécurité et gestion des risques

Le risque d’être piraté, les craintes d’usurpation d’identité et l’impossibilité d’accéder à son argent sans connexion internet sont parmi les principaux obstacles à l’utilisation des services numériques. La fraude représente jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires des organisations. Quelles sont les nouvelles solutions de sécurisation ?