Le maire de Tanger, Mounir Laymouri, et celui de la ville de Barcelone, Jaume Callboni, ont souligné, dimanche, leur « détermination à donner une nouvelle impulsion » à leur coopération bilatérale dans divers domaines.

Lors d’une réunion, tenue à Barcelone en marge d’une rencontre internationale visant à promouvoir une macro-région méditerranéenne, les deux responsables ont mis l’accent sur l’importance de mettre en place des groupes de travail dans différents domaines pour aller de l’avant dans leur coopération et explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

Plusieurs sujets d’intérêt ont été examinés lors de cette rencontre, notamment dans les domaines économique et culturel.

Les deux parties ont également échangé autour des bonnes pratiques dans des domaines stratégiques comme la culture, le numérique et la mobilité.

« Avec la ville de Tanger nous partageons le voisinage et la volonté de faire de nos villes des espaces de progrès économique et durable », a écrit le maire de Barcelone sur ses réseaux sociaux.

Lors de son séjour à Barcelone, Laymouri s’est entretenu également avec le Secrétaire général de Metropolis, l’association mondiale des grandes métropoles, Felip Roca.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner l’élaboration d’une feuille de route pour l’avenir, qui comprend la planification d’un ensemble de projets, dans le cadre de la promotion de l’image de la ville de Tanger et de sa position aux niveaux régional et international, comme un « acteur majeur et ouvert et une métropole en plein développement ».