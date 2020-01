Le Conseil communal de Tanger a émis, jeudi, son avis concernant le projet du plan d’aménagement de la ville suite à l’achèvement de l’enquête publique et de la réception des remarques ainsi que les oppositions des citoyens.

Les membres du Conseil ont émis leur avis lors de la deuxième réunion tenue dans le cadre de la session extraordinaire de janvier, et ce concernant le projet du plan d’aménagement de la commune de Tanger, après avoir examiné l’ensemble des remarques des citoyens, des instances, des acteurs et des partenaires.

Le Conseil a passé en revue les remarques de la commune, des districts et des membres du conseil lors de l’examen du projet du plan d’aménagement, indique une note d’information de la commune de Tanger, précisant que le conseil a approuvé à l’unanimité nombre de remarques et de suggestions conformément au principe de l’équité territoriale et foncière, et en assurant un équilibrant entre l’intérêt public et privé.

Le Conseil a aussi accordé à son président la prérogative de présenter les remarques et les suggestions, tout en les défendant devant le comité central chargé de l’approbation finale du projet du plan d’aménagement.

Une enquête publique sur le projet du plan d’aménagement avait été lancée par la commune entre le 2 et le 31 décembre 2019. Quelque 3.800 remarques ayant été formulées dans ce sens.

Selon une présentation de la vice-présidente chargé de l’aménagement, Karima Afilal, des instances publiques et élues ont présenté leurs suggestions concernant le document du plan d’aménagement, aux côtés des citoyens et du secteur privé.

Environ 45% des remarques présentées ont été prises en compte, notamment la réduction des surfaces minimales autorisées pour la construction, la modification du zonage de la forêt de Médiouna pour en faire une zone interdite à la construction, ainsi que le marquage des monuments culturels et historiques, a-t-elle fait savoir.