Le gestionnaire du Terminal 4 du Port Tanger Med, APM Terminals MedPort Tangier, vient de se doter de deux grues doubles Ship-To-Shore (STS), qui serviront à booster la capacité de traitement des conteneurs au sein de la plateforme logistique.

La société indique que ces équipements sont les premiers d’une commande de 8 grues, d’un investissement total de 117 millions d’euros. D’une hauteur de 82 mètres, celles-ci peuvent traiter des conteneurs d’une capacité de 24.000 EVP, d’après la compagnie.

« Les deux nouvelles grues seront déployées et pleinement opérationnelles après l’été, pour soutenir les opérations de notre terminal et répondre à nos ambitions futures », a indiqué Magnus Lundberg, directeur des opérations chez APM Terminals MedPort Tanger.

Cette opération rentre dans le cadre des travaux d’extension de la plateforme Tanger Med II, notamment les terminaux TC3 et TC4, inaugurée en 2019. Étendus sur 2.800 mètres de quai (dont 2.000 opérationnels), les 800 mètres restants de la plateforme seront exploitables à l’horizon 2025.

Les nouvelles grues STS font partie du programme d’APM Terminals de décarbonation, qui comprend aussi l’ajout de 23 navettes hybrides à la flotte existante de 42, du système d’amarrage automatique qui stabilise les navires à quai, de la consolidation de la sécurité des opérations, ainsi que de l’initiative d’alimentation à quai que le terminal a lancée conjointement avec l’Autorité portuaire de Tanger. Ce système innovant permet aux navires équipés du mode hybride de se connecter à l’électricité lorsqu’ils sont à quai dans un port.

Les terminaux APM semi-automatisés MedPort Tanger (qui fait partie du complexe portuaire Tanger Med 2) est l’un des terminaux à conteneurs les plus avancés technologiquement et les plus sûrs au monde. Situé sur la principale route maritime Est/Ouest à travers la mer Méditerranée, APM Terminals MedPort Tanger est un point stratégique pour les cargaisons transitant à destination et en provenance de l’Afrique, de l’Europe et de l’Extrême-Orient.