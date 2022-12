Une réunion de travail s’est tenue, mercredi à Tétouan, afin d’assurer le suivi des étapes du projet de création d’une Zone d’activités économiques et industrielles.

Cette réunion, présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, Mohamed Mhidia, en présence du président du conseil régional, Omar Moro, du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, du directeur de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, et du président de la commune de Tétouan, Mustapha El Bakkouri, a été consacrée au suivi des étapes de mise en œuvre de ce projet, qui vise à promouvoir l’emploi des jeunes dans la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq, indique un communiqué du conseil régional. Ce projet socio-économique d’envergure ambitionne de développer les infrastructures et de renforcer la croissance économique des secteurs ciblés dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La même source précise que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat pour le financement et la réalisation d’une zone d’activités économiques et industrielles à Tétouan, et dans le sillage du programme national de promotion de l’emploi et de l’investissement privé.

S’exprimant à cette occasion, Mhidia a souligné que ce projet a pour objectifs de créer de nouvelles opportunités d’emploi, d’attirer les investisseurs et de renforcer les opportunités d’emploi au profit des jeunes. L’architecte chargé du projet a présenté un exposé détaillé sur les structures du projet, précisant que la zone d’activités économiques et industrielles de Tétouan sera érigée dans la localité de « Kouilma » sur la route menant vers Oued Laou, et comprendra des usines de différentes superficies opérant dans plusieurs domaines, tels que la logistique, l’artisanat et les services.

Pour sa part, Moro a mis l’accent sur l’importance de ce projet, qui vise à intégrer le secteur informel, à promouvoir les activités économiques, et à assurer une vie décente aux artisans.

De son côté, El Bakkouri a indiqué que ce projet est le fruit des efforts collectifs visant à intégrer un grand nombre d’artisans, notant que cette zone contribuera à améliorer les conditions de travail et de vie des bénéficiaires et à promouvoir le développement de la ville de Tétouan.

Il est à noter que ce projet nécessite une enveloppe budgétaire de 126 millions de dirhams (MDH), dont la contribution du Conseil régional s’élève à 60 MDH. Le Conseil régional assure, en coopération avec les autres partenaires, le suivi et la coordination de la mise en œuvre de ce projet.