La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 20,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2023, contre un déficit budgétaire de 14,5 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 22,7 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 14,5 MMDH à fin mai 2022 et compte tenu d’un solde positif de 27,4 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de mai 2023.

La situation provisoire des charges et ressources du Trésor arrêtée à fin mai 2023 laisse apparaitre une hausse des recettes ordinaires brutes de 8,5% et des dépenses ordinaires émises de 4,6% dégageant ainsi un solde ordinaire négatif de 5,27 MMDH, poursuit la même source.

Compte tenu d’un besoin de financement de 26,5 MMDH et d’un flux net positif du financement extérieur de 26,4 MMDH, le Trésor a pu se désengager du marché intérieur de financement pour un montant de 87 MMDH.

Ainsi, les recettes ordinaires brutes se sont établies à 126,1 MMDH contre 116,2 MMDH à fin mai 2022, en hausse de 8,5%, indique la TGR, expliquant cette évolution par l’augmentation des impôts directs de 5%, des droits de douane de 10,4%, des impôts indirects de 2,5%, des droits d’enregistrement et de timbre de 12,9% et des recettes non fiscales de 55,7%. Pour ce qui est des dépenses, à fin mai 2023, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 330,9 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 45%, soit le même niveau à fin mai 2022, et un taux d’émission sur engagements de 79%, soit le même taux un an auparavant.

Les dépenses émises au titre du budget général ont été de 210 MMDH à fin mai 2023, en hausse de 12,4% par rapport à leur niveau à fin mai 2022, en raison de l’augmentation de 3,2% des dépenses de fonctionnement, de 15,9% des dépenses d’investissement et de 35,9% des charges de la dette budgétisée.

Les recettes des CST ont atteint 71,5 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 15,5 MMDH contre 14,3 MMDH à fin mai 2022. Les dépenses émises ont été de 49,6 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,5 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 21,9 MMDH.

A fin mai 2023, les recettes des SEGMA ont été de 1,1 MMDH contre 617 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2022, en hausse de 78,6%. Les dépenses ont été de 356 MDH à fin mai 2023 contre 312 MDH un an auparavant, en hausse de 14,1%.