La Trésorerie Générale du Royaume (TRG) a annoncé, lundi, la mise à la disposition des citoyens, des opérateurs économiques et autres partenaires, d’un service en ligne pour faire leurs dons au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions du Roi Mohammed VI.

Pour effectuer leurs dons, les citoyens, les opérateurs économiques et les autres partenaires sont invités à visiter le site web “www.tgr.gov.ma” et cliquer sur l’icône “paiement en ligne: Vos dons au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus – Covid 19”, indique la TGR dans un communiqué.

Plusieurs entreprises publiques et privées, institutions nationales et corps de métiers ont déjà annoncé leur contribution au Fonds, qui sera réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence, ainsi qu’au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.