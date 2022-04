Thales choisit le Maroc pour son centre d’opérations de cybersécurité africain

Thales a lancé son un centre d’opérations de cybersécurité au Maroc (SOC) pour desservir le continent africain. Il s’agit du 6ème SOC dans le monde pour le géant mondial des hautes technologies, après ceux implantés au Canada, en France, à Hong Kong, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ce centre assurera une protection en temps réel contre les cyberattaques dans le pays et sur l’ensemble du continent africain.

« Les SOC combinent des capacités de détection et d’analyse des menaces 24h/24 et 7j/7 et fournissent des réponses conformes à l’infrastructure et aux politiques de cybersécurité du pays », explique Thales. Les six centres « forment actuellement un réseau international fonctionnant selon le modèle « follow the sun » qui offre un soutien continu à plus d’une centaine de clients. dans le monde », ajoute le spécialiste des hautes technologies.

« En plus de nos capacités d’analyse, nous offrons aux entreprises l’accès à une solution hybride de conseil et de suivi de leur activité, démontrant ainsi notre volonté de favoriser les compétences et l’autonomie sur le long terme », déclare Hicham Alj, DG de Thales Maroc.