Le hackathon « Think AI Maroc » a pris d’assaut la scène marocaine depuis son lancement le 16 mai, rassemblant 25 équipes d’étudiants brillants sélectionnées parmi 141 candidatures issues de diverses écoles et universités marocaines.

Organisé par le club 1337 AI et l’Association Math & Maroc, cet événement a mis en valeur la créativité et les compétences en intelligence artificielle des participants à travers une série de défis stimulants et innovants.

L’événement s’est déroulé sur 4 jours (du 16 au 19 mai) mai au sein du campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir, offrant une opportunité exceptionnelle aux participants de se confronter à des défis stimulants, d’assister à des conférences d’experts, et de collaborer avec des mentors professionnels. L’objectif était clair : développer des solutions innovantes ayant un impact tangible sur des problématiques réelles.

Les résultats du hackathon ont été annoncés lors de la finale, ce dimanche, marquant la fin d’une compétition intense et enrichissante pour les participants. Ainsi, Tensor Titans, de la Faculté de sciences Ibn Tofail de Kénitra, a remporté la première place avec son projet innovant sur l’héritage culturel. En deuxième place, Team Arthur Samuel de l’École Mohammadia d’ingénieurs a proposé une solution pour l’agriculture et le développement durable. En troisième place, The Eagles de l’Enset Mohammadia a développé un projet sur le dialecte marocain.

Le « Think AI Maroc » s’est affirmé comme un événement phare pour la communauté IA au Maroc, propulsant les talents locaux sur le devant de la scène technologique mondiale. Organisé par le club 1337 AI et l’Association Math & Maroc, cet événement a bénéficié du soutien du ministère de l’Éducation Nationale, de l’UM6P, Collège Of Computing, SOLE, Hugging Face et d’Adria.