Une délégation du Conseil des Affaires de l’Etat de la République Populaire de Chine, présidée par Yang Zhong-Qi, Conseiller Supérieur, accompagnée de l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire de Chine à Rabat, Li Li, a effectué, lundi, une visite de travail à l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES).

Après une présentation des activités et des missions de l’IRES et du Conseil des Affaires de l’Etat de la République Populaire de Chine, les échanges ont porté sur les enjeux cruciaux pour le devenir de l’humanité, notamment les questions du changement climatique et de la migration, indique un communiqué de l’IRES, faisant savoir que les participants ont souligné l’importance de revoir la place de la nature dans le développement économique et de promouvoir une mobilité internationale sûre, ordonnée et régulière.

Les voies de renforcement de la coopération sino-marocaine sur le plan bilatéral et multilatéral ont également été évoquées, selon la même source, ajoutant que la délégation chinoise a relevé que le positionnement stratégique du Royaume, entre l’Afrique et l’Europe ainsi que ses multiples atouts le prédisposent à jouer un rôle important dans le cadre du projet planétaire des Nouvelles Routes de la Soie.

A l’issue de cette rencontre, le souhait a été exprimé de nouer un partenariat entre l’IRES et le Bureau des Conseillers du Conseil des Affaires de l’Etat de la République Populaire de Chine dans l’optique d’approfondir les questions d’intérêt commun et de mutualiser les efforts, conclut le communiqué.