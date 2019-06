L’homme d’affaires Patrick Drahi, propriétaire du géant des télécoms et des médias Altice (qui opère désormais via deux branches distinctes, Altice USA et Altice Europe), vient de mettre la main au portefeuille pour s’offrir rien de moins que Sotheby’s, la célèbre maison de ventes aux enchères, dans une opération qui valorise cette dernière à quelques 3,7 milliards de dollars.

Dans un communiqué publié ce lundi 17 juin, Sotheby’s affirme avoir signé un « accord définitif » concernant son acquisition par BidFair USA, une société détenue intégralement par Patrick Drahi. « Au terme de l’accord, qui a été approuvé par le conseil d’administration de Sotheby’s, les actionnaires recevront 57 dollars par action », précise la missive.

L’opération, qui sortirait la maison d’enchères de la cote, devrait être finalisée au quatrième trimestre cette année.