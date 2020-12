Une récente étude du Policy Center of the New South (PCNS) a mis en avant la gestion “très efficace” et “professionnelle” des six zones économiques spéciales (ZES) de Tanger par l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

L’étude intitulée “Zones économiques spéciales: un modèle pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord” a souligné que ces zones, à savoir Tanger Free Zone, Renault Melloussa Park, Tanger Automotive City, Zone franche commerciale de Fnideq, Tétouan Park et Tétouanshore, ont généré des investissements et emplois significatifs et satisfont les besoins de leurs clients industriels.