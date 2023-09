Les exportations de tomates marocaines ont atteint un nouveau record, au titre de la campagne 2022-2023, affirme le site d’information spécialisé EastFruit, recensant un volume exporté de 716.700 tonnes au cours de ladite période.

En valeur, les exportations de tomate marocaine ont atteint à 990 millions de dollars, détaille la même source, ajoutant que le marché européen est particulièrement friand de la production nationale. Ainsi, la France ressort comme étant le premier importateur des tomates « made in Morocco », avec 51% des exportations nationales de ce fruit, suivie du Royaume-Uni (19 %), les Pays-Bas (11 %), l’Espagne (7 %), l’Allemagne (3 %) et le Portugal (2 %).

Il est à noter qu’à fin mars 2023, 1/3 des tomates écoulées sur le marché européen venaient du Maroc.

EastFruit indique qu’actuellement, le royaume approvisionne 44 pays en tomates, au lieu de 24 il y a six ans. Les producteurs marocains ont réussi à exporter leurs premières expéditions de tomates vers la Belgique il y a à peine cinq ans, et les tomates du Maroc sont apparues sur les marchés du Danemark, de la République tchèque et de l’Autriche seulement au cours de la saison dernière. Le seul ralentissement observé concerne la Russie, où les exportations se font quasiment absentes depuis 2021.

Les importations dans les pays de l’UE connaissent une croissance dynamique, ce qui permet au Maroc d’occuper des positions de leader parmi les plus grands exportateurs mondiaux de tomates.