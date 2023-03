Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé ce vendredi 17 mars à Rabat, la cérémonie de signature de la convention cadre de partenariat pour le déploiement de la feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026.

Lors de cette cérémonie, la ministre de tutelle, Fatima Zahra Ammor a rappelé que grâce à la mobilisation générale de l’ensemble des acteurs et les actions offensives menées en matière d’aérien et de promotion, le Royaume a attiré environ 11 millions de touristes en 2022, soit un taux de récupération de 84% des arrivées de 2019, dépassant la moyenne mondiale de 63%. Le secteur a par ailleurs récupéré 116% des recettes de voyage en devises par rapport à 2019.

La ministre a aussi souligné que cette période de relance a permis de mener une réflexion de fond sur le tourisme marocain de demain, et de se fixer ainsi la vision ambitieuse de doubler le nombre d’arrivées à 26 millions à horizon 2030.

Avec une enveloppe dédiée à la feuille de route de 6,1 milliards de dirhams sur 4 ans, cette dernière ambitionne de :

⦁ Attirer 17,5 millions de touristes en 2026 ;

⦁ Atteindre 120 milliards de recettes en devises à horizon de 2026.

⦁ Créer 200 000 nouveaux emplois directs et indirects à horizon 2026 ;

⦁ Repositionner le tourisme comme secteur clé dans l’économie nationale ;

Pour atteindre ces objectifs, cette feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels à savoir :

⦁ Une nouvelle logique de l’offre articulée autour de l’expérience client et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses ;

⦁ Un plan offensif pour doubler la capacité aérienne ;

⦁ Le renforcement de la promotion et du marketing, avec une importance particulière accordée au digital ;

⦁ La diversification des produits d’animations culturelles et de loisirs avec l’émergence d’un tissu de PME dynamiques et modernes ;

⦁ La mise à niveau du parc hôtelier existant et la création de nouvelles capacités hôtelières ;

⦁ Le renforcement du capital humain, grâce à un cadre attractif de formation et de gestion des ressources humaines, pour améliorer la qualité du secteur et offrir de meilleures perspectives de carrière aux jeunes ;

Afin de garantir le succès de cette feuille de route et la traduire dans la réalité, une nouvelle gouvernance a été mise en place à travers la création de :

⦁ Une Commission Nationale Interministérielle du Tourisme (CNIT) présidée par Monsieur le Chef du Gouvernement et composée des parties signataires ;

⦁ Deux commissions nationales, la commission aérienne et la commission produit « Offre/Demande »

⦁ Douze commissions de suivi des plans régionaux présidées par Messieurs les Wali de chaque Région ;

⦁ Une structure d’animation centrale et des structures d’animation régionales, relais au niveau local.

⦁ Des Laboratoires d’Impulsion institutionnalisant le dialogue entre le public et le privé constitués chacun d’une équipe multidisciplinaire.

D’après les explications données par Fatima Zahra Ammor, la feuille de route devrait permettre un saut quantitatif et qualitatif garantissant une expérience client irréprochable et de positionner la destination Maroc parmi les plus grandes mondialement.

Ont signé la Convention cadre relative à la Feuille de Route du tourisme 2023-2026: Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Faouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des finances, chargé du Budget, ainsi que Hamid Bentahar, Président de la Confédération nationale du tourisme.