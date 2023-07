La trajectoire ascendante entamée par le tourisme depuis janvier 2023 se confirme avec les chiffres du mois de juin. À fin juin 2023, le nombre d’arrivées s’élève à 6,5 millions de touristes, soit une croissance de 21 % par rapport à 2019, selon les données du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

D’après la même source, en juin dernier, le volume des arrivées aux postes-frontière a atteint près de 1,4 million de touristes soit +25 % par rapport à 2019. Plusieurs marchés ont contribué à cette performance, notamment l’Espagne (+79 % Vs 2019), le Royaume-Uni (+23 % Vs 2019), le Portugal (+16 % Vs 2019) et le marché israélien (+96 % Vs 2019).

En termes de productivité du secteur, le tourisme, important pourvoyeur en devises, a généré 41 milliards de DH de recettes de voyage en devises à fin mai 2023, soit une progression exceptionnelle de +42 % par rapport à la même période de 2019, .

Ces réalisations combinées aux actions offensives de promotion augurent d’une saison estivale exceptionnelle. Pour rappel, de nombreux partenariats ont été signés avec les Tour-Opérateurs et les agences de voyages en ligne afin de sécuriser 2,8 millions de clients pour la saison estivale 2023, soit le double du volume sécurisé pour l’été 2019.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire a commenté à ce titre : « les indicateurs du secteur témoignent d’une très bonne santé de notre tourisme. Nos ambitions sont évidemment plus importantes dans le cadre de la feuille de route et nous continuerons à œuvrer avec l’ensemble de l’industrie et à déployer les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs quantitatifs et qualitatifs ».