Infomediaire Maroc – Les autorités marocaines vont appliquer des taxes à Airbnb et Booking à partir de 2019, et ce afin d’‘‘égaliser les chances’’ avec les hôtels traditionnels, indique Bloomberg.

L’objectif est d’agir sur les dommages causés chez plus de 3 800 hôtels et une centaine d’agences de voyage, a déclaré Mehdi Taleb, directeur de la réglementation, du développement et de la qualité au ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, cité par le site américain.

Des inspecteurs d’hôtels sous couverture vont travailler en étroite collaboration avec des responsables des taxes et du ministère pour mettre en place cette nouvelle décision.

Rédaction Infomediaire.