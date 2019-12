Un éductour en faveur de 10 tours opérateurs et agents de voyages allemands est organisé du 16 au 18 décembre à Ouarzazate à l’initiative du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Inscrit dans le cadre des efforts de promotion de la destination de Ouarzazate, cet éductour a pour objet de montrer aux opérateurs touristiques allemands la richesse des potentialités touristiques la ville et sa région, notamment ses Kasbahs, Ksours, oasis, palmeraies et artisanat, indique un communiqué du CPT.

Il s’agit aussi, souligne la même source, de mettre en exergue l’importance de l’infrastructure d’accueil de la destination, ainsi que ses atouts dans le domaine de tournage de productions cinématographiques.

Dans ce cadre, un workshop rassemblant les TO et agents de voyages allemands et les professionnels du tourisme de Ouarzazate a été organisé mardi.

Ce workshop a été une occasion « d’une très grande importance » pour les opérateurs touristiques de Ouarzazate, dans la mesure où il a permis une mise en relation directe (B2B) avec les acteurs touristiques allemands, dans la perspective de la signature de contrats de collaboration entre les deux parties.

Cette action de promotion, en plus des voyages de presse, contribuent à conforter la place de Ouarzazate auprès des touristes allemands et devraient soutenir la bonne progression de ce marché en terme d’arrivées et de nuitées.

Elle fait partie des dizaines d’actions de promotion réalisées en 2019 conjointement par l’Office National Marocain du Tourisme et le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate dans le cadre d’un plan d’action adopté par les deux institutions