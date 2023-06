La Société de Développement Régional pour la promotion de la Toute Petite, la Petite et la Moyenne Entreprises Touristiques de la région Souss Massa (SDR TPMET SM) a dévoilé, le 19 juin 2023, les résultats des projets soumis à la Commission Locale de Sélection (CLS).

Cette dernière a tenu plusieurs réunions (entre le 9 mai et le 2 juin 2023) afin de traiter 294 candidatures (incluant la création d’entreprise et la transformation).

Le bilan de la première édition de l’appel à projets (AAP), lancée le 10 janvier 2023, s’est révélé extrêmement encourageant, puisqu’il a suscité l’intérêt de 1190 candidats. Au 30 mars 2023, date de clôture de l’appel à projets, 294 porteurs de projet ont pu satisfaire les conditions administratives exigées par le règlement de l’appel à projets. À compter de cette date, le groupement de bureaux d’études chargé d’accompagner la SDR TPMET SM, avec comme chef de file “Fidaroc Grant Thornton”, et leurs partenaires a entamé un processus d’évaluation en trois étapes.

Processus de sélection

La première étape a consisté à réaliser un premier état des lieux avec la vérification des dossiers par rapport aux critères d’éligibilité leur complétude. Cette étude a permis de prendre connaissance des projets et d’évaluer leur pertinence et leur qualité.

Lors de la deuxième étape du processus d’évaluation, les porteurs de projet ou entrepreneurs ont été invités à présenter leurs candidatures lors d’entretiens avec chacun des candidats. Ces entretiens ont donné l’opportunité d’approfondir l’analyse, en posant des questions supplémentaires aux candidats et en évaluant leurs compétences entrepreneuriales et leur vision stratégique. Ladite évaluation a été traduite par un scoring fondé sur une grille critériée spécifique à chaque catégorie de projets, que ce soit dans le cadre de la création ou de la transformation. Cette approche a permis de prendre en compte divers aspects, tels que les compétences techniques, l’expérience pertinente, la faisabilité du projet, l’innovation, la durabilité, ainsi que les impacts sociaux, économiques et/ou environnementaux.

Enfin, la troisième étape correspondait à la tenue des réunions de la Commission Locale de Sélection, commission qui s’est réunie deux fois par semaine pendant quatre semaines, afin de pouvoir examiner les dossiers et les résultats des entretiens individuels et délibérer sur les demandes d’accompagnement et d’appui technique. La commission est composée de plusieurs membres, notamment la Wilaya de la région Souss Massa (SGAR et DEAC), le ministère du Tourisme de l’Artisanat de l’Économie Sociale et Solidaire à travers la Délégation Régionale de Tourisme, la Région Souss Massa, la SMIT, la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services, le Centre Régional d’Investissement, le conseil régional du tourisme, les Agences Urbaines d’Agadir et de Taroudant, les Eaux et Forêts (PNSM), ainsi que les représentants des préfectures et provinces en question. Cette diversité des membres permet d’apporter des perspectives variées et d’assurer une évaluation équilibrée des candidatures.

Résultats des délibérations

Le résultat des délibérations se présente comme suit :

– 93 projets ont été retenus sans réserve, dont 54 en création et 39 en transformation ;

– 37 projets ont été retenus sous réserve. Ces projets se répartissent de la manière suivante : 10 projets d’hébergement, 16 projets axés sur l’animation et les loisirs, 9 projets de restauration ainsi qu’un transporteur touristique et une agence de voyages.

Les projets retenus sans réserve sont représentatifs de différentes filières touristiques. Les chiffres indiquent que les projets d’animation et loisirs détiennent la part du lion des projets retenus, avec un total de 43 projets, soit 46 % du nombre total des projets. Les candidatures dans cette filière comprennent en particulier une variété d’activités telles que les sports de plage, le parapente, les animations culturelles, les activités culinaires, les ateliers artistiques, l’agritourisme, les activités à vélo, les différentes sortes de randonnées, le canyoning, l’escalade et bien d’autres encore. Quant à l’hébergement touristique, le nombre a atteint 25 projets. La restauration, elle aussi, est bien représentée avec 19 projets. Les projets de transports touristiques et d’agence de voyages ont été retenus uniquement en transformation conformément aux conditions d’éligibilité citées dans le règlement de l’AAP, avec 4 pour le transport touristique et 2 pour l’agence de voyages.

Dans cette première édition de l’appel à projets, les réalisations ont largement dépassé les attentes grâce à l’appui de l’écosystème d’acteurs, grâce également à une stratégie de communication performante et un travail de proximité avec plus d’une vingtaine d’ateliers organisés dans les provinces et préfectures du Souss Massa. Assurément, les projets de création retenus dépassent 50 % de l’objectif établi dans le cadre du programme, et représentent également 83 % de l’objectif fixé spécifiquement pour l’année 2023, soit un total de 65 projets. De même, le nombre de projets de transformation a également dépassé l’objectif fixé pour l’année 2023, enregistrant une performance exceptionnelle de plus de 30 %. Il est intéressant de noter que parmi les 39 projets de transformation retenus sans réserve, la moitié d’entre eux est principalement concentrée dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane, en particulier dans les zones de la baie et du nord d’Agadir. Il ressort aussi que ces projets sont principalement liés à la filière de l’animation et des loisirs.

En termes d’approche territoriale, 41 % se trouvent dans des écosystèmes touristiques urbains. En ce qui concerne la taille d’entreprise, les résultats ont clairement montré la dominance de la TPE (un investissement inférieur à 3 millions de dirham), avec 80 % des projets retenus. 11 % pour les projets d’investissement variant entre 3 et 10 millions de dirhams (PE) et 9 % pour les projets de taille moyenne (ME) où le montant d’investissement se situe entre 10 et 30 millions de dirhams.

À l’issue de cette phase, les projets retenus sans réserve intégreront la phase d’accompagnement avec des experts dans les métiers du tourisme et les métiers de l’accompagnement entrepreneurial. Cette phase débutera à partir du 20 juin 2023 par les entretiens de positionnement qui devront définir pour chaque projet :

– Les besoins en assistance technique (levée topographique, plan d’architecture, d’aménagement, etc.)

– Les besoins en accompagnement et coaching (business plan, dossier de financement, etc.)

– les besoins en formation théorique, pratique et E-Learning (formations métiers, formations transverses et soft skills).