Aujourd’hui s’ouvre à Londres, le World Travel Market, l’un des salons internationaux du tourisme les plus importants de l’année. L’ONMT a choisi cette occasion pour inaugurer son nouveau concept de stand. Une grande première ! Le nouveau pavillon du Maroc qui s’étale sur 525 m2, apporte ainsi un souffle nouveau à la promotion touristique du pays au niveau international, en phase avec la nouvelle stratégie à la fois moderne et innovante enclenchée ces derniers mois par l’ONMT. Entièrement digitalisé, ce nouveau stand nouvelle génération bénéficie d’équipements technologiques de pointe comme des écrans LED, des bornes digitales et des sols interactifs. L’affichage LED remplace ainsi l’affichage publicitaire classique. Les régions du Maroc sont ainsi sublimées et mises en valeur. L’ensemble des professionnels du Tourisme présents aujourd’hui à Londres ont exprimé leur satisfaction et leur admiration en prenant place dans ce nouvel écrin qui leur est entièrement dédié. Dans le même temps, le stand s’insère dans l’ère du temps en minimisant l’empreinte carbone tant dans la construction que dans la logistique mise en place pour sa réalisation. Ce nouveau stand nouvelle génération sera cette année l’estampille de la marque touristique Maroc et sera décliné dans tous les salons internationaux du Tourisme.