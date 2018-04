Infomediaire Maroc – Attirer vers Agadir et sa région une clientèle portée sur le sport, le bien-être et la découverte, tel est le pari d’un nouveau tour-opérateur (TO) français qui vient de lancer officiellement ses activités dans la première station balnéaire nationale.

« Le choix d’Agadir n’est pas fortuit », explique le fondateur du TO « Agadir Spirit », Tristan Bensoussan, qui compte à son actif une longue expérience dans le domaine du tourisme sportif. Son 1er TO créé à Paris dans les années 90 était un spécialiste des sports d’hiver.

Aujourd’hui, il veut attirer une clientèle essentiellement française et européenne en se positionnant sur le segment du tourisme sportif à Agadir et sa région. Il cite, pêle-mêle, comme arguments qui plaident pour la destination sa localisation à 3 heures seulement de l’Europe, son climat exceptionnel, doux et ensoleillé durant plus de 310 jours par an, son littoral, sa stabilité et sa sécurité exemplaires, outre le fait que c’est une destination francophone, élément qui fait, selon lui, que l’on se sent « à la maison ».

Rédaction Infomediaire.