Le Maroc, qui a reçu vendredi un premier lot du vaccin anti-Covid-19 et qui en attend un deuxième mercredi, s’apprête à lancer officiellement son opération de vaccination au cours de cette semaine.

Face aux multiples questions que se posent les Marocains, le portail “www.Liqahcorona.ma”, mis en place par le ministère de la Santé, vient rassurer en apportant des éléments de réponses dans l’objectif d’éclairer l’opinion publique notamment sur les vaccins choisis par le Maroc ainsi que sur l’opération de vaccination.

La vaccination permet de sauver des millions de vies : En effet, le mode d’action de la vaccination consiste à stimuler et à préparer le système immunitaire à reconnaître et à lutter contre les virus qu’ils ciblent. Face à une exposition ultérieure au même agent pathogène, l’organisme est prêt à le détruire, ce qui permet de prévenir la maladie.

Etant une intervention de santé publique par excellence, la vaccination a démontré sa pertinence dans la réduction des décès et de handicaps engendrés par plusieurs maladies infectieuses, telles que la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole…

La vaccination contre la Covid-19 constitue une opportunité :

La vaccination contre le virus de la Covid-19 représente de ce fait une opportunité pour assurer une protection individuelle et collective, voire communautaire. Se faire vacciner est un moyen de se protéger et également de protéger son entourage. Cependant, l’immunité collective ne serait possible que si la majorité des personnes se sont vaccinées, soit un minimum de 80% de la population sur le territoire national.

La vaccination permet d’éviter l’infection et les complications :

Ce vaccin provoque une protection spécifique contre le virus SARS-CoV2 responsable de la Covid-19. Le vaccin permet au système immunitaire de mémoriser le premier contact avec l’antigène utilisé. Au contact ultérieur avec le virus, la rapidité de la reconnaissance et l’intensité de la réponse immune spécifique permettront d’éviter l’infection ou ses complications. L’efficacité des vaccins adoptés au Maroc est confirmée :

La sécurité, l’efficacité des vaccins adoptés au Maroc pour la campagne de vaccination contre le virus de la Covid-19 ont été confirmées à travers des constats positifs et des essais cliniques menés aussi bien au Maroc que dans d’autres pays. A cet effet, un comité scientifique de haut niveau assure le suivi de ce processus.