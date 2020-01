Plus de 6 millions de voitures vont être récupérées par leurs fabricants Honda et Toyota aux Etats-Unis à cause des défauts sur le système électronique de contrôle.

Le groupe Toyota à précisé que les 2,9 millions unités de modèle Corolla, Matrix et Avalon vendus aux États-Unis entre 2011 et 2018 et les 3,4 millions vendues aux Canada, en Amérique centrale et du Sud vont être rappelées pour des lacunes dans le système de contrôle, à un moment où plusieurs autres constructeurs avaient déjà lancé des rappels similaires, indique les deux maisons.

Les défauts relevés concernent les capteurs d’accident qui peuvent entraîner le non déclenchement total ou partiel des airbags et des prétensionneurs de ceinture de sécurité en cas de choc, soulignent-elles.

En Amérique, les autorités avaient décidé l’année dernière d’ouvrir une enquête sur ce problème de sécurité à la suite d’accidents mortels.

D’après l’agence américaine chargée de la sécurité des transports, 1,4 million de véhicules anciens (modèles de 1995 à 2000) doivent être rappelés à cause de ce nouveau problème de sécurité sur les airbags.