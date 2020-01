Plus de 6 millions de voitures vont être récupérées par leurs fabricants Honda et Toyota aux Etats-Unis à cause des défauts sur le système électronique de contrôle.

Le groupe Toyota a précisé que les 2,9 millions unités de modèle Corolla, Matrix et Avalon vendus aux États-Unis entre 2011 et 2018 et les 3,4 millions vendues aux Canada, en Amérique centrale et du Sud vont être rappelées pour des lacunes dans le système de contrôle, à un moment où plusieurs autres constructeurs avaient déjà lancé des rappels similaires, indique les deux maisons.