Le volume de trafic commercial des aéroports du Royaume a atteint 1.871.095 passagers en février 2023, en hausse de de 11% par rapport au même mois en 2019, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ces aéroports ont enregistré 14.432 mouvements aéroportuaires en février dernier, soit un taux de récupération de 98% par rapport à la même période de l’année 2019, indique l’ONDA dans un communiqué.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli 636.989 passagers via 5.410 vols, soient des taux de récupération de l’ordre respectivement de 99% et 88%, par rapport à la même période de 2019, fait savoir la même source.

Durant février dernier, plusieurs aéroports ont enregistré des taux d’évolution à deux chiffres, par rapport au trafic enregistré durant la même période de 2019. Il s’agit des aéroports de Tanger (49%), d’Oujda (48%), d’Agadir (19%), de Nador (16%), de Marrakech (15%), et d’Essaouira (13%).

Parallèlement plusieurs aéroports ont enregistré des taux importants de récupération, dont Casablanca Mohammed V (99%), Ouarzazate (99%), Dakhla (95%) et Al Hoceima (90%).

Le trafic aérien domestique a enregistré, durant le mois de février, 179.406 passagers, avec un taux de récupération de 93% par rapport à la même période de 2019.

Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré 1.691.689 passagers durant le même mois, soit une évolution de l’ordre de 13% par rapport à février 2019.

L’Europe représente plus de 84% du trafic international et enregistre un taux de croissance à deux chiffres (+17%) par rapport au mois de février 2019. De même, le trafic aérien avec l’Amérique du Nord a connu un taux d’évolution de l’ordre de 52%. Quant aux marchés du Moyen et Extrême Orient et de l’Afrique, ils ont enregistré des taux d’évolution respectifs de 4% et de 2% par rapport au mois de février 2019.

Aussi, l’ONDA fait savoir que le fret aérien a enregistré 5.743 tonnes durant le mois de février, soit un taux de récupération de 79%.