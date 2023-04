Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le premier trimestre 2023, un volume de trafic commercial de 5.912.986 passagers et de 46.313 mouvements aéroportuaires, soit une évolution du trafic passagers de 5% et un taux de récupération des mouvements d’avions de 96%, par rapport à la même période de l’année 2019, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

L’aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli durant ce trimestre 2.009.920 passagers via 17.480 vols, soient des taux de récupération, respectivement de 90% et 85%, par rapport à la même période de 2019, indique l’ONDA dans un communiqué, soulignant que plusieurs aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres par rapport à la même période de 2019. Il s’agit des aéroports de Tanger (42%), d’Oujda (38%), d’Agadir (14%), de Nador (14%) et de Marrakech (13%), précise la même source, ajoutant que d’autres aéroports ont enregistré des taux importants de récupération comme Casablanca Mohammed V (90%), Ouarzazate (88%), Dakhla (86%) et Al Hoceima (86%). S’agissant du trafic aérien domestique, il a enregistré, durant le premier trimestre, 566.792 passagers, avec un taux de récupération de 85% par rapport à la même période de 2019. Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré 5.346.194 passagers, en augmentation de 8% par rapport à la même période de 2019. Le marché de l’Europe, qui représente plus de 83% du trafic international, a enregistré un taux de croissance de 12% par rapport au T1-2019. Celui de l’Amérique du Nord a connu un taux d’évolution de 32 %. Quant au marché du Moyen et Extrême Orient, il a enregistré une augmentation de 3% par rapport à la même période de 2019.

Le fret aérien a enregistré 18.370 tonnes, contre 22.653 tonnes la même période en 2019, soit un taux de récupération de 81%.