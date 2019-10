Le nombre des passagers dans les aéroports au Maroc a enregistré une hausse annuelle de 11,99% au cours des neuf premiers mois de 2019, a indiqué, jeudi, l’Office national des aéroports (ONDA).

Au total 18 869 118 de voyageurs ont, ainsi, transité par les différentes structures aéroportuaires nationales durant cette période, contre 16 849 052 une année auparavant, selon les statistiques mensuelles rendues publiques par l’Office.

Avec 7 833 886 de passagers accueillis en huit mois, contre 7 424 691 pendant la même période en 2018, l’aéroport Mohammed V, principal hub national, a vu sa part de marché atteindre 41,52%.

Les aéroports Marrakech Menara ( 4 702 320 passagers) et Agadir Al Massira (1 505 792 passagers) occupent, à l’issue des neuf premiers mois les deuxième et troisième places avec respectivement des parts de 24,92% et 7,98%. Marrakech Menara continue ainsi son expansion depuis le lancement du nouveau terminal, en décembre 2016 , en réalisant une augmentation du trafic des passagers de 24,92 %, en glissement annuel.