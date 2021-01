Le trafic est “très perturbé”, ce jeudi matin, sur le réseau du tramway à Casablanca, en raison des précipitations enregistrées dans la métropole, apprend-on auprès d’une source à l’opérateur RATP Dev. “Suite à de fortes pluies sur Casablanca, le trafic sur les lignes T1 et T2 du tramway de Casablanca est très perturbé”, a indiqué un responsable de la société.

La même source a précisé qu’il “est difficile d’estimer la durée des perturbations, car cela dépend de l’évacuation des eaux pluviales et de la météo”. La capitale économique a connu d’importantes chutes de pluie au cours des dernières 48 heures, ayant provoqué des perturbations de la circulation et des dégâts matériels dans les biens publics et privés.

La Lydec, opérateur en charge notamment de l’assainissement, avait annoncé, dans un communiqué, la mobilisation de ses moyens humains et matériels afin de limiter l’impact des pluies enregistrées ces derniers temps.