Infomédiaire Maroc – Le tramway de Casablanca est unique au monde : c’est le plus long jamais mis en service d’un seul tenant.

Il fait également référence à l’international avec un taux moyen annuel d’accidents de 0,40/10 000 km, soit un taux plus faible que les standard UITP qui sont de 0,45 accidents/10 000 km.

Quant au taux moyen annuel de fraude, il est à Casablanca de 0,25%, soit un taux plus faible qu’à Bruxelles, Londres et New York, où ce taux dépasse les 5% voire 10%.

…Et dépasse les 161 millions de voyageurs transportés

5 ans après son lancement, le tramway est toujours une réussite avec 161 733 570 voyageurs transportés depuis le 12 décembre 2012, soit 120 à 140 000 voyageurs transportés chaque jour.

Et avec un taux de satisfaction client de 95%, le tramway est un mode de transport plébiscité par toutes les catégories de la populations comme un véritable lieu de mixité et un moyen de transport qui répond aussi aux attentes en termes de sécurité et de sureté.

Rédaction Infomédiaire