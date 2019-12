L’opérateur de transport, déjà exploitant du premier tramway mis en service au Maroc en mai 2011, renouvelle pour 10 ans son contrat d’exploitation du réseau de Tramway de Rabat-Salé-Témara.

Transdev assurera, à compter du 1er janvier 2020, l’exploitation, la commercialisation des titres de transport et la maintenance des rames et des infrastructures des deux lignes de tramway, couvrant une longueur totale de 27 km et comprenant 43 stations voyageurs.

Ce nouveau contrat reconduit par la Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) représente près de 2 millions de km par an, assurés par 33 rames doubles de type Alstom Citadis. Chaque rame double compte 118 places assises pour une capacité globale d’environ 600 passagers.

Le contrat prévoit des objectifs de qualité de service renforcés et le déploiement progressif de nouveaux services pour les usagers, qui contribueront à pérenniser et développer le succès et la notoriété du réseau.

Pour STRS et Transdev, ce renouvellement assure la continuité d’une collaboration fructueuse qui a permis de développer le réseau de Tramway faisant de celui-ci une composante essentielle de la mobilité sur le territoire de Rabat-Salé. La fréquentation du réseau passera de 110 000 voyageurs par jour actuellement à 150 000.

Les deux lignes actuelles permettent de desservir, dans un rayon de 500 m autour des stations : 450 000 emplois, plus de 100 établissements d’enseignement, le Parlement Marocain, plusieurs ministères, de nombreux établissements publics, des établissements de santé et les principaux lieux touristiques. Dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance du Tramway de Rabat- Salé-Témara, Transdev emploie plus de 400 personnes