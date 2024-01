Le Fonds international de développement agricole des Nations Unies (FIDA) et l’opérateur de transfert de fonds internationaux, Moneytrans, lancent une plateforme pour réduire les coûts des transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Le projet s’inscrit dans le cadre de la plateforme pour les envois de fonds, les investissements et l’entrepreneuriat des migrants en Afrique (PRIME Africa) qui est une initiative financée par l’Union européenne et mise en œuvre par le Mécanisme de financement pour l’envoi de fonds du FIDA, fait savoir un communiqué.

Ce nouveau partenariat vise à renforcer la résilience financière et l’autonomisation économique des familles marocaines qui transfèrent des fonds par le biais de flux d’envois de fonds efficaces et numérisés depuis l’Europe et grâce à des innovations en matière d’inclusion financière, indique-t-on.

« Le FIDA entend ainsi susciter la confiance de ces familles à l’égard des instruments de paiement numériques, jusque-là réticentes en raison d’un manque de connaissances des services financiers et des technologies employées, privilégiant ainsi les transferts en numéraire. Ce choix empêche de nombreuses familles de profiter des possibilités offertes par des services financiers assortis d’un compte formel. Les populations rurales, particulièrement les femmes et les ménages à faible revenu, sont ciblées par ce projet qui permettra d’élargir l’accès à l’épargne et au crédit », précise-t-on.

Contribuant au PIB marocain à hauteur de 7,9% en 2021, les transferts de fonds constituent une importante source de revenus pour de nombreuses familles du pays.