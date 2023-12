La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) va incessamment annoncer une opération de financement innovant relatif à la transition énergétique au Maroc, apprend l’Infomédiaire de source bien informée.

Le montant total de l’opération s’élève à 3,3 milliards de DH, indique-t-on de même source.

Pour rappel, le Royaume et la BERD ont signé, en octobre dernier à Marrakech, un accord qui vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables au Maroc, à renforcer le réseau électrique, à déployer des solutions d’efficacité énergétique dans tous les secteurs et à développer un marché de l’électricité ouvert et fonctionnel.

Depuis plus d’une décennie, la BERD soutient la décarbonation du secteur énergétique marocain et sa transition énergétique verte à travers des initiatives de financement direct et indirect et de dialogue politique, faisant aujourd’hui de la BERD l’institution financière internationale la plus active en faveur des investissements verts dans le secteur privé marocain.