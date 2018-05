Infomediaire Maroc – L’Union européenne (UE) salue le choix politique du Maroc de s’engager sur une « transition plus verte et inclusive » de son économie d’ici 2020, a souligné Claudia Wiedey, ambassadrice et chef de la délégation de l’UE au Maroc.

‘‘Compte tenu des enjeux environnementaux, sociaux et économiques mondiaux, l’Union européenne salue le choix politique du Maroc de s’engager sur une transition plus verte et inclusive de son économie d’ici 2020’’, a affirmé Wiedey lors d’un atelier de clôture des projets Med Test II (Transfert des technologies écologiquement rationnelles).

Au total ce sont près de 200 millions d’euros qui sont investis au Maroc par l’UE pour accompagner les réformes mais aussi pour faciliter l’investissement géré par les institutions financières européennes telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ou d’autres partenaires, a fait savoir l’ambassadrice de l’UE.

