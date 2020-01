La Compagnie de transports au Maroc (CTM) a conclu un accord en vue de l’acquisition de 100% du capital social de la société SATCOMA-SATAS VOYAGEURS SARL auprès des associés de cette dernière, a annoncé ce jeudi la Compagnie.

Conformément à cet accord, la réalisation effective de cette opération d’acquisition est soumise à la levée d’un certain nombre de conditions suspensives, en particulier l’obtention de l’autorisation réglementaire des autorités de la concurrence au Maroc, précise la compagnie dans un communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de CTM et vise à élargir et consolider sa présence dans le secteur du transport routier de passagers au Maroc, note la même source, ajoutant que CTM informera le marché une fois que l’opération sera réalisée de manière effective.

CTM est la première entreprise de transport de voyageurs et de marchandises au Maroc. Elle a été créée en 1919 et est cotée depuis 1993 à la Bourse des Valeurs de Casablanca, selon la même source.

Le Groupe CTM a réalisée en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 657 millions de dirhams (MDH) et dispose d’une flotte de plus de 250 autocars et 220 véhicules de marchandises.

Pour sa part, SATCOMA-SATAS VOYAGEURS est une société de transport de voyageurs et de marchandises de droit marocain créée en 1929.

Le Parc de SATCOMA-SATAS est composé de 110 véhicules. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires voyageurs de 100 MDH pour 1,1 million de passagers transportés