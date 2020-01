L’homme d’affaires britannique Simon Wolfson, membre à vie de la chambre des Lords depuis 2010, met le cap sur le Maroc.

Son empire du prêt-à-porter Next, coté à la bourse de Londres, vient d’établir une filiale d’approvisionnement à Casablanca, Next Europe & North Africa Morocco, rapporte Africa Intelligence.

Les fournisseurs marocains – essentiellement Somitex et Texticob – ne représentent aujourd’hui qu’une partie infime des achats de Next, largement venus d’Asie du Sud-Est et de Chine. Mais l’arrivée du Brexit risque de rebattre les cartes : le Royaume-Uni devra dupliquer tous les accords de libre-échange dont il bénéficie aujourd’hui en tant que membre de l’Union européenne, indique la même source