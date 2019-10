5,1% du PIB du Maroc en 2017 (soit 46 milliards de dirhams – MMDH) : telle est la valeur ajoutée globale générée par les activités de transport et de la logistique, en combinant à la fois les opérations réalisées par les prestataires logistiques et leurs effets indirects, et les opérations logistiques réalisées in-house.

La contribution directe du secteur de la logistique à la formation du PIB est estimée à 24 MMDH en 2017, soit 2,7% du PIB, enregistrant une croissance annuelle par rapport à 2016 de 4,3%.

Les opérations de transport et de logistique englobent environ 425 000 emplois, soit 4 % de la population active occupée du Maroc.

En outre, le secteur de la logistique a contribué directement avec la création de 26 000 emplois nets durant la période 2010-2017, soit une part de 9% de l’ensemble des créations d’emploi au niveau national.