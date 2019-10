Le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani a indiqué que, en ce qui concerne le plan d’action adopté afin d’atteindre l’objectif fixé par le Maroc en vue de se hisser au 50ème rang des plus grandes économies du monde dans l’indice Doing Business à l’horizon 2021, le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) veille sur la mise en œuvre des réformes programmées dont la modernisation des textes de loi relatifs à la gouvernance de l’entreprise, en particulier les sociétés contribuables et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), ainsi que la mise en œuvre de textes réglementaires permettant d’agir avec de nouveaux moyens électroniques afin de garantir l’efficacité et la rapidité escomptés en particulier dans le domaine des affaires.

La mise en œuvre de la loi relative aux sûretés mobilières en particulier la création et l’opérationnalisation du registre national électronique constitue, selon le chef du gouvernement, une des réformes primordiales qui permettrait d’accéder facilement à l’investissement en particulier pour les PME.