Si les citadins marocains sont habitués à croiser les taxis partenaires de Heetch dans les rues de Casablanca, c’est désormais dans toute la région du grand Casablanca que les usagers pourront se déplacer dans un taxi labellisé « Fiddek » grâce à l’offre Heetch Van. En effet, après plusieurs lancements réussis dans les grandes villes marocaines, Heetch Maroc a intégré aujourd’hui les Grands Taxis ou Taxis Blancs à son application et son réseau d’usagers en constante augmentation. Ces derniers pourront se déplacer à travers la région dans un rayon de 120 kilomètres autour de Casablanca. C’est une grande avancée pour l’accessibilité aux espaces ruraux à proximité de la capitale économique.

Pour faciliter les modalités du trajet et instaurer un climat de confiance entre prestataire et client, l’application détermine et affiche le montant de la course dès la commande. Le prix reste le même que l’on commande à seul ou plusieurs. Autre avantage certain par rapport aux taxis classiques, les chauffeurs partenaires ne sont plus obligés d’adopter le système de lignes et de déposer leurs passagers dans des points relais. Ces derniers peuvent être déposés là où ils le souhaitent, sous réserve d’effectuer au moins 10 kilomètres de trajet. Et comme toujours, cette offre est légale, cadrée avec les autorités et les syndicats. Elle assurera par ailleurs des gains complémentaires aux chauffeurs de taxis.

A titre d’exemples, il est demandé 130 dirhams (DH) pour un trajet Casablanca-Bouskoura (22 km), 140 DH pour un trajet Casablanca-Dar Bouazza (31 km) ou encore 300 DH pour un trajet Aéroport-Casablanca.

Le prix minimum est fixé à 70 DH quelque-soit la distance parcourue