Infomediaire Maroc – Des bus urbains nouvelle génération, éco-friendly et répondant aux besoins et attentes de la population locale sillonneront la ville de Safi à partir du 1er janvier prochain.

L’adoption par la Commune urbaine de Safi de l’expérience de la gestion déléguée du secteur du transport urbain pour la première fois dans l’histoire de la cité de l’Océan, atteste de la volonté des élus locaux de mettre à niveau ce service vital, qui a souffert pendant longtemps de problèmes et contraintes, liés notamment à l’état mécanique de la flotte actuelle.

Pour le président du Conseil de la commune urbaine de Safi, Abdeljalil Labdaoui, ce mode de gestion a été adopté suite à la décision du Conseil lors de la session de mai 2017, et après l’approbation des services centraux du ministère de l’Intérieur du cahier de charge.

Les bus de la nouvelle société, qui sera chargée de la gestion du secteur du transport urbain à Safi, sillonneront la ville à partir du 1er janvier 2019, a-t-il indiqué dans une déclaration, faisant savoir que la société espagnole débutera ses activités à Safi avec une flotte composée de 45 nouveaux bus et 25 autres déjà en service de la flotte actuelle appartenant à la Régie autonome de transports urbains et qui subiront des réparations.

Il a en outre, fait remarquer que ces nouveaux bus, fabriqués en Allemagne, sont dotés de normes techniques modernes et de la qualité, portent le label écologique et équipés de caméras de surveillance et du Wifi ainsi que des sièges dédiés aux personnes à besoins spécifiques.

Labdaoui a indiqué que la flotte comportera 73 bus, dès la première année du contrat, qui desserviront toutes les lignes

