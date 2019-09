Des trophées baptisés « Export Bio Maroc 2019 » ont été mis en place afin de valoriser les efforts, le dynamisme et les initiatives des entrepreneurs dans les filières biologiques, par le Club des entrepreneurs BIO (CEBio).

Les Trophées « Export Bio Maroc » ont de multiples objectifs, à savoir promouvoir les filières biologiques et sensibiliser les différents opérateurs et consommateurs sur l’intérêt des produits biologiques pour la santé et pour l’environnement, contribuer à la dynamique de développement des filières biologiques, soutenir les professionnels engagés dans les filières biologiques, faire connaitre et valoriser les « success stories » dans le secteur.

Cette distinction comprend le trophée pour la production bio à l’export, trois trophées pour la valorisation Bio à l’export (alimentaire, cosmétique, superfoods-compléments alimentaires) et le trophée pour la diversification des marchés étrangers. Le jury sera composé de personnalités reconnues pour leur compétence en matière d’export et/ou de produits Bio, et appréciés pour leur rigueur autant dans le secteur public que dans le secteur privé.