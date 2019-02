La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé mardi avoir relevé son taux directeur de 100 points de base, le portant ainsi de 6,75% à 7,75%.

« La décision d’augmenter le taux directeur intervient afin de faire face à la poursuite des pressions inflationnistes qui représentent un risque pour l’économie et une menace pour le pouvoir d’achat, nécessitant une prise de mesures appropriées pour réduire ses effets négatifs », souligne le conseil d’administration de la BCT dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion périodique tenue les 16 et 19 février.

Dans ce sens, il a fait état de mesures prises au niveau de la politique monétaire, depuis 2016, qui ont contribué à une décélération relative du rythme de l’inflation, au cours du mois de janvier 2019, revenant à 7,1% après avoir atteint 7,3% en moyenne pour l’année 2018.

Le Conseil a toutefois exprimé sa forte préoccupation quant aux perspectives des pressions inflationnistes, notamment en ce qui concerne l’inflation sous-jacente.

Cette inflation « devrait poursuivre sa tendance à la hausse au cours de la période à venir, compte tenu des évolutions attendues pour l’ensemble des indicateurs inflationnistes, ce qui nécessite un suivi continu de ses sources et le renforcement des mesures visant à contrecarrer son aggravation », a-t-il mis en garde.

La BCT a fait état aussi d’une poursuite du déficit courant de la balance des paiements extérieurs, qui continue à enregistrer des niveaux record, atteignant ainsi 11,2% du PIB en 2018, contre 10,2% en 2017.

Elle a indiqué que l’évolution positive des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens à l’étranger n’a pas pu compenser l’aggravation du déficit de la balance commerciale, qui a affecté négativement les avoirs nets en devises, revenant à 84 jours d’importation en 2018, contre 93 jours une année auparavant.

Le Conseil a par ailleurs noté que tout en restant à un niveau assez élevé, le volume des besoins en liquidité des banques a enregistré une certaine stabilité grâce aux mesures prises à cet effet et a recommandé de les renforcer davantage.

Il a, dans le même cadre, appelé toutes les parties concernées à redoubler d’efforts afin de contenir le déficit commercial et ses répercussions sur la balance des paiements courants, d’une part, et sur le niveau des avoirs nets en devise et le marché des changes domestique, d’autre part.

En septembre dernier, le Fonds Monétaire International a alerté sur la progression vertigineuse de la hausse des prix à la consommation et demandé à la Banque centrale de Tunisie de relever son taux directeur.

« Un resserrement monétaire supplémentaire est nécessaire pour réduire l’inflation. La BCT a démontré son attachement à la stabilité des prix grâce à la hausse des taux directeurs, mais les taux d’intérêt directeurs restent négatifs en termes réels. Ainsi, le taux directeur devrait encore augmenter pour éviter une nouvelle érosion du pouvoir d’achat de la monnaie locale », souligne le FMI.

IA