Les autorités tunisiennes se penchent actuellement sur le lancement des travaux d’un projet, baptisé Elmed, portant sur une interconnexion électrique utilisant l’énergie solaire entre la Tunisie et l’Europe, a-t-il été rapporté mercredi par les médias, selon le ministère tunisien de l’Economie et de la planification.

D’après la même source, les différentes procédures pour le démarrage des travaux de ce projet étaient au centre d’une réunion, à Tunis, entre Samir Saïed, ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, et Jesko Hentschel, directeur pays de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb et Malte.

A cette occasion, les représentants de la BM « ont manifesté leur intérêt à participer dans le financement des différents composantes de ce projet, avec, entre autres, un appui technique au niveau des études », a commenté le bureau de presse du ministère.

Saïed a, à cette occasion, annoncé le démarrage de la stratégie nationale pour l’amélioration du climat des affaires en Tunisie, qui compte 229 mesures prises dans un cadre participatif entre les secteurs public et privé, dont la prochaine étape sera celle de l’exécution progressive des réformes et la réactivation des conseils de l’innovation.