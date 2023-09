Plus de soixante établissements originaires de pays tels que la France, le Canada, l’Espagne, l’Italie et le Maroc, iront à la rencontre de milliers de lycéens, étudiants et parents d’élèves. Campus Fair, année après année, consolide sa position sur la scène nationale, en accueillant des partenaires institutionnels tels que Campus France Maroc, le British Council, ou encore le Bureau du Québec à Rabat, tous engagés dans la mission de conseiller et orienter les étudiants tout en les guidant dans le processus de demande de visa.

Parmi les exposants attendus cette année, on compte des noms tels que l’ESSEC, l’ESCP, TBS, HEC Montréal, Les Roches, Avantage Ontario, un consortium d’établissements canadiens de renom, pour n’en citer que quelques-uns. « Nous avons également la chance de compter parmi nous la Banque commune d’épreuves qui représente la quasi totalité des business school françaises, ainsi que Join a School in France, qui représente les concours d’entrée pour HEC, Em Lyon, etc, pour les licenciés », se réjouissent les organisateurs. Les institutions marocaines incontournables, telles que l’ESCA, Al Akhawayn University, l’UIR, l’EMSI, Centrale Casablanca ou encore l’ISGA, seront également présentes, tout comme les classes préparatoires incontournables comme la Prépa La Résidence, qui parvient chaque année des étudiants dans les meilleures écoles de commerce françaises.