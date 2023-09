Aucune perturbation du trafic aérien n’a été enregistrée à l’aéroport d’Oujda-Angad et aucun vol n’a été annulé, et ce en dépit des pluies torrentielles qui se sont abattues, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la ville d’Oujda, a souligné l’Office national des aéroports (ONDA).

« Suite aux fortes pluies qui se sont abattues, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la région de l’Oriental notamment la ville d’Oujda et ses environs, provoquant ainsi des crues et inondations, l’aéroport d’Oujda et ses installations aéroportuaires ont été submergés par l’eau », a indiqué lundi l’Office dans un communiqué, notant qu’aucune perturbation du trafic aérien n’a été enregistrée, tous les vols ont pu atterrir, et aucun vol n’a été annulé en raison de la disponibilité de deux pistes à l’aéroport, à l’exception de quelques retards enregistrés par certains vols au départ durant les premières heures du dimanche.

« Les responsables ont préféré ne pas prendre la décision de fermer la plateforme aérienne afin de ne pas nuire aux intérêts de la communauté marocaine concernant les dates de reprise du travail et de la rentrée scolaire de leurs enfants », a tenu à préciser la même source.

Selon l’ONDA, l’intervention des agents de l’Office et des prestataires de services relevant de son ressort, ainsi que le soutien des éléments de la protection civile, des autorités locales, des services de la région et de la commune d’Oujda, a permis, aux premières heures du dimanche, de drainer les eaux de la plateforme aéroportuaire et ses installations impactées.

À noter que de pluies torrentielles ont provoqué des inondations et crues au niveau des affluents jouxtant l’aéroport d’Oujda-Angad, ce qui a entraîné l’interruption des routes reliant l’aéroport aux villes d’Oujda et de Béni Drar, ajoute le communiqué, précisant qu’un certain nombre d’habitats sis dans les zones adjacentes à l’aéroport et un grand supermarché ont été également été touchés.