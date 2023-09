Le marché monétaire demeure parfaitement équilibré durant la semaine allant de 25 au 31 août, ressort-il de la récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed income » d’Attijari Global Research (AGR).

« À l’approche de la réunion de politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM) qui se tiendra le 26 septembre prochain, le marché monétaire demeure parfaitement équilibré », indique AGR, relevant qu’il s’agit d’une part, d’un TMP (Taux moyen pondéré) sur le compartiment interbancaire stable à 3% en ligne avec le taux Directeur.

D’une autre part, l’indice MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor), référence sur le marché repos, enregistre une légère hausse de 1 point de base (pb) en une semaine à 2,93%, fait savoir la même source.

En dépit de la hausse de la demande bancaire sous l’effet de la rentrée scolaire, BAM réduit ses interventions à travers ses opérations principales de 5,9 milliards de dirhams (MMDH) à 32,7 MMDH.

Par ailleurs, ses interventions à LT, sous forme de prêts garantis et pensions livrées sont restées inchangées à 65,8 MMDH, note AGR. Le Trésor réduit davantage le niveau des placements moyens de ses excédents de trésorerie sur le marché monétaire à leur plus bas depuis fin juin 2023. En effet, les placements avec prise en pension et à blanc n’ont pas dépassé les 17 MMDH contre 20,4 MMDH une semaine auparavant.