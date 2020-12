Le journaliste marocain Abdessamad Adniden du quotidien “Bayane Al Yaoum» a remporté le «Prix du journalisme arabe» édition 2020, “catégorie des jeunes”.

Le Secrétariat général du Prix représenté par «Dubai Press Club» a annoncé la liste des journalistes primés de cette 19ème édition, tenue sous la présidence du vice-président des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum.

Adniden a été primé aux côtés de deux autres de ses confrères égyptiens, Samar Saleh du journal Al-Watan et Ahmed Atef d’Al-Dustour.

Les lauréats ont été honorés, lors d’une cérémonie virtuelle, dans le respect des mesures de prévention recommandées au niveau international face à l’émergence du coronavirus et ce, avec la participation de personnalités médiatiques régionales de renommée.

Le Prix comprend 13 catégories, à savoir le journalisme d’investigation, le journalisme intelligent, le journalisme sportif, le journalisme économique, l’entretien, le journalisme politique et la caricature.

Il s’agit également de la chronique, le journalisme culturel, la meilleure photo de presse, le journalisme humanitaire, le journalisme arabe pour la jeunesse et la personnalité médiatique de l’année.

Le Conseil d’administration du Prix du journalisme arabe a décidé d’annuler les catégories «journalisme humanitaire» et «dessins animés» dans le cadre de l’édition actuelle, les œuvres soumises ne répondant pas aux critères et conditions requises.

Le Prix du journalisme arabe a été créé en novembre 1999 à l’initiative du vice-président des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, en vue de promouvoir le journalisme arabe et d’encourager les journalistes de la région à innover en distinguant les éléments les plus brillants.