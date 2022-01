Les levées de fonds sur le marché domestique se sont établies à 24 milliards de dirhams (MMDH) à la clôture du mois de janvier contre un besoin annoncé de 12,8 MMDH, soit un taux de réalisation dépassant les 188%, selon Attijari Global Research (AGR). Au cours de cette dernière séance d’adjudication du mois, le montant adjugé s’est établi à 6,2 MMDH contre une Demande des investisseurs de plus de 17 MMDH, soit un taux de satisfaction de 36%, précise AGR dans sa récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income ».

Face à une offre importante du Trésor, et en dépit d’une demande des investisseurs en constante amélioration, le compartiment MLT (moyen et long terme) de la courbe primaire a connu un mouvement haussier, fait savoir la même source, ajoutant que les rendements des maturités 2 ans et 10 ans ont augmenté en une semaine de 3 points de base (pbs) et 11 pbs respectivement.

Dans le cadre de la gestion active de sa trésorerie, le Trésor a procédé cette semaine à une opération d’échange de 3,8 MMDH, principalement sur 10 ans.

Par conséquent, AGR anticipe un allègement des pressions sur les finances du Trésor au cours du mois prochain. À cet effet, la courbe primaire devrait renouer avec une tendance stable durant les séances à venir.