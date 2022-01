Abdelaziz Darouich, Président du Conseil préfectoral de Rabat, a été élu, samedi à Marrakech, nouveau président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP). Seul candidat à ce poste, Darouich a été élu à l’unanimité des membres présents de ladite Association à l’occasion de la tenue, à huis clos, de son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et qui a été marquée notamment, par la démission des membres du précédent bureau

« Nous ouvrerons à poursuivre les chantiers initiés par le précédent bureau, à améliorer les lois et à surmonter tous les obstacles et problèmes administratifs, notamment ceux relatifs à l’aspect budgétaire », a souligné Darouich dans une déclaration à la presse au marge de son élection.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la présence équilibrée de l’Association au sein des organisations internationales, afin de jouer son rôle de diplomatie parallèle, qui figure parmi les indicateurs de l’évolution démocratique que connaît le Royaume.

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AMPCPP a été également marquée par la présentation des rapports moraux et financiers au titre des années 2019, 2020 et 2021, leur approbation à l’unanimité, et l’examen de l’amendement du statut de l’Association, ainsi que le renouvellement de ses structures dirigeantes.

Les rapports moraux, qui ont abordé les activités les plus marquantes menées par l’Association depuis sa création le 28 janvier 2019, à commencer par l’établissement de son siège et la mise en place de ses structures, ont rappelé les étapes auxquelles elle a participé, que ce soit au niveau national en tant qu’interlocuteur du ministère de l’Intérieur et de diverses institutions publiques, ou au niveau de sa participation à une série de conférences et séminaires internationaux.

En ce qui concerne les rapports financiers, une présentation détaillée a été faite sur le budget de l’Association (ressources et dépenses).

L’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces est une instance qui a été fondée dans le cadre des dispositions du Dahir Royal N° 1.86.376, du 15 novembre 1958, tel que modifié et complété en matière de libertés publiques. Ses membres sont les Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces du Maroc.

En coordination avec les différentes composantes du cadre institutionnel de la décentralisation administrative au Maroc, l’AMPCPP œuvre pour servir de plate-forme représentant les préfectures et les provinces et faciliter les rencontres et les échanges entre elles.

Elle sert également d’interlocuteur de l’ensemble des acteurs du développement territorial au Maroc, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux dans la perspective de promouvoir le développement territorial et la bonne gouvernance locale.